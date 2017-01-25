Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
ЧЄ-2017. Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці
ЧЄ-2017. В індивідуальній гонці Ткаленко показав 21-й результат, Жирний - 35-й
ЧЄ-2017. Став відомий стартовий склад збірної України на індивідуальні гонки
Кубок націй. Німеччина іде на першому місці, Україна - третя

Кубок світу. В естафеті українки четверті

22.01 16:57
 
Кубок світу. У мас-старті Семенов фінішував 18-м


Новини
16:50
Легка атлетика. Російська чемпіонка світу готова виступати під нейтральним прапором
16:42
Футбол. Трансфер захисника збірної Угорщини в Динамо може зірватись
16:26
Футбол. Мазяр: Сергійчук та Неплях залишили Верес
16:18
Футбол. Зірка Реалу Роналду травмувався на гірськолижному курорті
15:58
Біатлон. ЧЄ-2017. Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці
15:24
Футбол. Українські арбітри успішно пройшли тест ФІФА. ФОТО та ВІДЕО
15:03
Баскетбол. Волиньбаскет підписав захисника Черкаських Мавп
14:50
Теніс. Australian Open. Костюк вийшла у чвертьфінал юніорського турніру
14:34
Футбол. Верес перегладяє двох італійців і африканця
14:28
Футбол. ЗМІ: Еселона близький до підписання контракту з Зіркою
Усі новини
1418 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
25.01.2017  15:58

ЧЄ-2017. Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці

25 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла жіноча індивідуальна гонка.

Так, першу нагороду для збірної України принесла Анастасія Меркушина, яка виборола "бронзу".

Наша спортсменка вдало провела гонку і до останнього претендувала на "золото".

Втім, Меркушину спочатку на 2 секунди випередила росіянка Слєпцова, а трохи згодом посунула на третю сходинку Іріна Старих, яка у підсумку виграла гонку.

Непоганий результат показала і Юлія Журавок, яка у підсумку стала 11-ю.

Ще одна українка Яна Бондар показала 14-й результат.

Нагадаємо, у чоловічій індивідуальній гонці збірна України залишилася без нагород.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Індивідуальна гонка

Жінки

25 січня

1. Іріна Старих (Росія) (0+0+0+0) - 44:24.7
2. Свєтлана Слєпцова (Росія) (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +1:05.5
...
11. Юлія Журавок (Україна) (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондар (Україна) (1+2+0+1) +4:31.7

 
Коментарі
 — 0
Читай також
ЧЄ-2017. В індивідуальній гонці Ткаленко показав 21-й результат, Жирний - 35-й

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.01.2017

Бринзак: Віту Семеренко у цьому сезоні ми точно не побачимо
Щоправда, вона приїде у табір збірної перед чемпіонатом світу.
Кубок світу. Чоловіча команда України знову фінішувала четвертою в естафеті
Кубок світу. Семенов стає "бронзовим" призером в індивідуальній гонці. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter