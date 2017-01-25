ЧЄ-2017. Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці

25 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла жіноча індивідуальна гонка.

Так, першу нагороду для збірної України принесла Анастасія Меркушина, яка виборола "бронзу".

Наша спортсменка вдало провела гонку і до останнього претендувала на "золото".

Втім, Меркушину спочатку на 2 секунди випередила росіянка Слєпцова, а трохи згодом посунула на третю сходинку Іріна Старих, яка у підсумку виграла гонку.

Непоганий результат показала і Юлія Журавок, яка у підсумку стала 11-ю.

Ще одна українка Яна Бондар показала 14-й результат.

Нагадаємо, у чоловічій індивідуальній гонці збірна України залишилася без нагород.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Індивідуальна гонка

Жінки

25 січня

1. Іріна Старих (Росія) (0+0+0+0) - 44:24.7

2. Свєтлана Слєпцова (Росія) (0+1+0+0) +1:03.8

3. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +1:05.5

...

11. Юлія Журавок (Україна) (0+0+0+1) +3:32.1

14. Яна Бондар (Україна) (1+2+0+1) +4:31.7