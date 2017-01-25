Кубок світу. В естафеті українки четверті
ЧЄ-2017. Меркушина виборола "бронзу" в індивідуальній гонці
25 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла жіноча індивідуальна гонка.
Так, першу нагороду для збірної України принесла Анастасія Меркушина, яка виборола "бронзу".
Наша спортсменка вдало провела гонку і до останнього претендувала на "золото".
Втім, Меркушину спочатку на 2 секунди випередила росіянка Слєпцова, а трохи згодом посунула на третю сходинку Іріна Старих, яка у підсумку виграла гонку.
Непоганий результат показала і Юлія Журавок, яка у підсумку стала 11-ю.
Ще одна українка Яна Бондар показала 14-й результат.
Нагадаємо, у чоловічій індивідуальній гонці збірна України залишилася без нагород.
Чемпіонат Європи з біатлону - 2017
Душнікі-Здруй, Польща
Індивідуальна гонка
Жінки
25 січня
1. Іріна Старих (Росія) (0+0+0+0) - 44:24.7
2. Свєтлана Слєпцова (Росія) (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +1:05.5
...
11. Юлія Журавок (Україна) (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондар (Україна) (1+2+0+1) +4:31.7
|
23.01.2017
Бринзак: Віту Семеренко у цьому сезоні ми точно не побачимо
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua