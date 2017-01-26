Бринзак не бачить фактів для дискваліфікації росіян в біатлоні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не бачить фактів для дискваліфікації російських біатлоністів та жорсткіших санкцій через звинувачення в допінгу.

По це Бринзак розповів в інтерв`ю Спорт-Экспресс.

"Що стосується звинувачень на адресу російських спортсменів, я хочу факти. Будуть факти, нехай розберуться і роблять щось.

Не хочу обговорювати те, чого я не бачив, чого не знаю, що пишуть. У нас, знаєте, багато шуму: Інтернет - така штука, що найголовніше - попіаритися, а потім розбиратися будуть, доводити, що ви не винні.

Таке багато разів було. Як факти будуть - тоді нехай комісія і IBU розбираються. А голослівно когось звинувачувати. Не хочу. У спорті і політика, і бізнес, і медицина - все в купу змішалося. Тому хотілося б, щоб все було якось об'єктивніше і по-спортивному", - розповів Бринзак.

Раніше повідомлялося, що IBU поки не затвердила санкції щодо Росії і чекає на нове засідання на початку лютого.

Нагадаємо, що згідно доповіді Річарда Макларена 31-й російський біатлоніст підозрюється у вживанні допінгу.