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Бринзак не бачить фактів для дискваліфікації росіян в біатлоні
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не бачить фактів для дискваліфікації російських біатлоністів та жорсткіших санкцій через звинувачення в допінгу.
По це Бринзак розповів в інтерв`ю Спорт-Экспресс.
"Що стосується звинувачень на адресу російських спортсменів, я хочу факти. Будуть факти, нехай розберуться і роблять щось.
Не хочу обговорювати те, чого я не бачив, чого не знаю, що пишуть. У нас, знаєте, багато шуму: Інтернет - така штука, що найголовніше - попіаритися, а потім розбиратися будуть, доводити, що ви не винні.
Таке багато разів було. Як факти будуть - тоді нехай комісія і IBU розбираються. А голослівно когось звинувачувати. Не хочу. У спорті і політика, і бізнес, і медицина - все в купу змішалося. Тому хотілося б, щоб все було якось об'єктивніше і по-спортивному", - розповів Бринзак.
Раніше повідомлялося, що IBU поки не затвердила санкції щодо Росії і чекає на нове засідання на початку лютого.
Нагадаємо, що згідно доповіді Річарда Макларена 31-й російський біатлоніст підозрюється у вживанні допінгу.
|Володимир Бринзак
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23.01.2017
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