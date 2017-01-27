ЧЄ-2017. Ткаленко показав 22-й результат у спринті, переміг болгарин Ілієв
27 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла чоловіча спринтерська гонка.
На жаль, ніхто з українських біатлоністів не зміг вибороти медалі.
Кращий результат серед наших спортсменів показав Руслан Ткаленко, який фінішував 22-м.
Перемогу тут святкував представник Болгарії Владімір Ілієв, а його співвітчизник Красімір Анєв виборов "бронзу".
"Срібло" в активі російського біатлоніста Алєксандра Логінова.
Чемпіонат Європи з біатлону - 2017
Душнікі-Здруй, Польща
Спринт
Чоловіки
27 січня
1.Владімір Ілієв (Болгарія) (0+1) 24:26.9
2.Алєксандр Логінов (Росія) (0+0) +4.9
3.Красімір Анєв (Болгарія) (0+0) +16.7
...
22.Руслан Ткаленко (Україна) (0+1) +1:05.1
27.Олександр Жирний (Україна) (0+1) +1:14.5
73.Андрій Доценко (Україна) (1+2) +2:34.4
*Артем Тищенко не стартував
|
23.01.2017
Бринзак: Віту Семеренко у цьому сезоні ми точно не побачимо
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua