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27.01.2017  12:34

ЧЄ-2017. Ткаленко показав 22-й результат у спринті, переміг болгарин Ілієв

27 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла чоловіча спринтерська гонка.

На жаль, ніхто з українських біатлоністів не зміг вибороти медалі.

Кращий результат серед наших спортсменів показав Руслан Ткаленко, який фінішував 22-м.

Перемогу тут святкував представник Болгарії Владімір Ілієв, а його співвітчизник Красімір Анєв виборов "бронзу".

"Срібло" в активі російського біатлоніста Алєксандра Логінова.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Спринт

Чоловіки

27 січня

1.Владімір Ілієв (Болгарія) (0+1) 24:26.9
2.Алєксандр Логінов (Росія) (0+0) +4.9
3.Красімір Анєв (Болгарія) (0+0) +16.7
...

22.Руслан Ткаленко (Україна) (0+1) +1:05.1
27.Олександр Жирний (Україна) (0+1) +1:14.5
73.Андрій Доценко (Україна) (1+2) +2:34.4

*Артем Тищенко не стартував
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