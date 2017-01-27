Юлія Джима - чемпіонка Європи 2017 року у спринті. ВІДЕО

Юлія Джима відтепер є чотириразовою чемпіонкою Європи з біатлону.

І якщо раніше українська біатлоністка перемагала на першостях Старого світу в естафетних гонках, то у 2017 році у Польщі вона виборола свою першу індивідуальну нагороду найвищої ґатунку.

Тріумфальною для 26-річної киянки стала спринтерська гонка у польському місті Душники-Здруй.

Перед стартом Джима, звичайно ж, була серед фаворитів цієї гонки, адже останнім часом вона показувала непогану швидкість. А враховуючи, що переважна більшість лідерів заліку Кубку світу пропускає першість Європи, то шанси Юлії були доволі високими.

І українка сповна скористалася ситуацією та здобула перемогу, випередивши найближчу конкурентку на майже півхвилини.

Чемпіонат Європи-2017 з біатлону

Душники-Здруй, Польща

Жінки

Спринт, 7,5 км

27 січня

1. Юлія Джима (Україна) (0+0) - 21:02.3

2. Свєтлана Слєпцова (Росія) (0+0) - +27.0

3. Іріна Старих (Росія) (0+1) - +37.8

...21. Юлія Журавок (Україна (0+0) - +1:37.1

...24. Яна Бондар (Україна (0+3) - +1:49.3