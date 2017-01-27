Останнє в розділі
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 17:17
Порошенко привітав Джиму з перемогою у спринті на чемпіонаті Європи
Президент України Петро Порошенко привітав Юлію Джиму із золотою нагородою чемпіонату Європи-2017 з біатлону.
Нагадаємо, українка виграла спринтерську гонку у польському місті Душники-Здруй.
Українка Юлія Джима стала чемпіонкою Європи з біатлону, перемігши в спринтерській гонці!— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 січня 2017 р.
Вітаємо! pic.twitter.com/mupXgXkqr1
— 0
Читай також
|
27.01.2017
Юлія Джима - чемпіонка Європи 2017 року у спринті. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua