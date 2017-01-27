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27.01.2017  17:17

Порошенко привітав Джиму з перемогою у спринті на чемпіонаті Європи

Президент України Петро Порошенко привітав Юлію Джиму із золотою нагородою чемпіонату Європи-2017 з біатлону.

Нагадаємо, українка виграла спринтерську гонку у польському місті Душники-Здруй.
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