Збірна України стала "бронзовою" у змішаній естафеті на етапі юніорського Кубку світу

У словенській Поклюці у п'ятницю, 27 січня, відбулася змішана естафета у межах третього етапу юніорського Кубку світу.

Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, наші спортсмени фінішували третіми.

1. Росія (0+6) - 1:18: 08.7

2. Франція (0+5) - +3:31.4

3. Україна (2+10) - +5:09.0

Анна Кривонос (0+2 і 2+3)

Христина Дмитренко (0+2 і 0+1)

Тарас Лесюк (0+0 і 0+2)

Антон Дудченко (0+0 і 0+0)

І це, незважаючи на два кола штрафу, які заробила на першому етапі Анна Кривонос.

Нагадаємо, Юлія Джима стала чемпіонкою Європи 2017 року у спринті.