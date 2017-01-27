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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 17:49
Збірна України стала "бронзовою" у змішаній естафеті на етапі юніорського Кубку світу
У словенській Поклюці у п'ятницю, 27 січня, відбулася змішана естафета у межах третього етапу юніорського Кубку світу.
Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, наші спортсмени фінішували третіми.
1. Росія (0+6) - 1:18: 08.7
2. Франція (0+5) - +3:31.4
3. Україна (2+10) - +5:09.0
Анна Кривонос (0+2 і 2+3)
Христина Дмитренко (0+2 і 0+1)
Тарас Лесюк (0+0 і 0+2)
Антон Дудченко (0+0 і 0+0)
І це, незважаючи на два кола штрафу, які заробила на першому етапі Анна Кривонос.
Нагадаємо, Юлія Джима стала чемпіонкою Європи 2017 року у спринті.
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27.01.2017
Юлія Джима - чемпіонка Європи 2017 року у спринті. ВІДЕО
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