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27.01.2017  21:51

Чемпіонат Європи. Ткаленко, Жирний і Джима виступлять в гонці переслідування

28 січня в польському Душники-Здруй чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома гонками переслідування.

Переслідування. Чоловіки (11:00)

22. Руслан Ткаленко +1: 05
27. Олександр Жирний +1: 16

Переслідування. Жінки (14:00)

1. Юлія Джима
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