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27.01.2017
111 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.01.2017 21:51
Чемпіонат Європи. Ткаленко, Жирний і Джима виступлять в гонці переслідування
28 січня в польському Душники-Здруй чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома гонками переслідування.
Переслідування. Чоловіки (11:00)
22. Руслан Ткаленко +1: 05
27. Олександр Жирний +1: 16
Переслідування. Жінки (14:00)
1. Юлія Джима
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