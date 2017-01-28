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28.01.2017  11:38

ЧЄ-2017. У гонці переслідування Жирний фінішував 15-м, Ткаленко не стартував

27 січня в польському місті Душнікі-Здруй на чемпіонаті Європи пройшла чоловіча гонка переслідування.

За результатами спринтерської гонки України була представлена Русланом Ткаленком та Олександром Жирним, однак перший не стартував.

Жирний у свою чергу показав 15-й результат, стартувавши 27-м.

Тріумфували знову росіяни.

Цього разу першим фінішував Алєксандр Логінов, а другим став його співвітчизник Євгєній Гаранічєв.

Третім став представник Латвії Андрєй Расторгуєв.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Гонка переслідування

Чоловіки

28 січня

1(2). Алєксандр Логінов (Росія) (0+0+0+1) 31:46.2
2(17). Євгєній Гаранічєв (Росія) (0+0+1+0) +27.8
3(4). Андрєй Расторгуєв (Латвія) (0+1+1+2) +59.5
...
15(27). Олександр Жирний (Україна) (0+1+1+2) +2:04.7
Руслан Ткаленко (Україна) - не стартував
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