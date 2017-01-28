Кубок IBU. Дудченко виборов "бронзу" у спринті в Поклюці, Цебринський - 4-й

Український біатлоніст Антон Дудченко став бронзовим призером чоловічого спринту, який пройшов у словенській Поклюці в рамках третього етапу юніорського кубка світу.

Четвертим фінішував ще один українець Назар Цибринський.

У топ-10 також потрапив Віталій Труш, який показав 8-й час.

Перемогу у гонці святкував росіянин Кірілл Стрєльцов, а представник Чехії Онджей Сантора виборов "срібло".

Кубок IBU-2016/17 з біатлону

Етап в Поклюці, Словенія

Спринт

Чоловіки

28 січня

1. Кірілл Стрєльцов (Росія) (1+1) 26:27.7

2. Онджей Сантора (Чехія) (0+1) +9.2

3. Антон Дудченко (Україна) (1+0) +15.6

4. Назар Цебринський (Україна) (0+0) +16.1

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8. Віталій Труш (Україна) (0+1) +32.4

13. Тарас Лесюк (Україна) (0+0) +57.0

17. Богдан Цимбал (Україна) (0+0) +1:08.8

20. Дмитро Івасенко (Україна) (1+0) +1:22.4