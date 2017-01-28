Кубок IBU. Кривонос не вистачило 5-ти секунд до подіуму у спринті в Поклюці
У словенській Поклюці завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках третього етапу юніорського кубка світу.
Дуже близькою до нагороди була Анна Кривонос, яка програла 3-й Наталії Ушкіній з Росії 5 секунд.
Інші наші біатлоністки показали скромніші результати: 14-ю фінішувала Христина Дмитренко, 26-ю Мар'яна Брикайло, 30-ю Христина Ковальова, 37-ю Валерія Дмитренко.
"Золото" виборола співвітчизниця Ушкіної Єкатєріна Мошкова, а "срібло" собі в актив занесла представниця Франції Міртіль Бегю.
Нагадаємо, у чоловічому спринті "бронзу" виграв Антон Дудченко.
Кубок IBU-2016/17 з біатлону
Етап в Поклюці, Словенія
Спринт
Жінки
28 січня
1. Єкатєріна Мошкова (Росія) (0 + 1) 22: 45.5
2. Міртіль Бегю (Франція) (0 + 0) +0.3
3. Наталія Ушкіна (Росія) (0 + 1) +7.0
4. Анна Кривонос (Україна) (0 + 1) +12.4
...
14. Хрістіна Дмитренко (Україна) (2 + 0) +1: 35.8
26. Мар'яна Брикайло (Україна) (0 + 1) +2: 29.6
30. Христина Ковальова (Україна) (1 + 1) +2: 42.1
37. Валерія Дмитренко (Україна) (1 + 0) +3: 19.0
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