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28.01.2017  22:19

Чемпіонат Європи. Джима, Варвинець і Меркушина виступлять в естафетах

29 січня в польському Душники-Здруй чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома змішаними естафетами.

Одиночна змішана (11:00)

23-1. Ірина Варвинець
23-2. Андрій Доценко

Класична змішана (14:00)

16-1. Анастасія Меркушина
16-2. Юлія Джима
16-3. Олександр Жирний
16-4. Руслан Ткаленко
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