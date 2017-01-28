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28.01.2017
294 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.01.2017 22:19
Чемпіонат Європи. Джима, Варвинець і Меркушина виступлять в естафетах
29 січня в польському Душники-Здруй чемпіонат Європи з біатлону продовжиться двома змішаними естафетами.
Одиночна змішана (11:00)
23-1. Ірина Варвинець
23-2. Андрій Доценко
Класична змішана (14:00)
16-1. Анастасія Меркушина
16-2. Юлія Джима
16-3. Олександр Жирний
16-4. Руслан Ткаленко
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