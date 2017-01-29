ЧЄ-2017. В одиночній змішаній естафеті Україна фінішувала чевертою

Збірна України посіла четверте місце в змішаній одиночній естафеті на чемпіонаті Європи, що проходить в польському Душнікі-Здруй.

Україну в естафеті представляли Ірина Варивинець та Андрій Доценко. На двох українці припустилися лише 5 промахів на вогневих рубежах, хоча швидкості на трасі не вистачало, особливо Варвинець, якій довелося боротися з сильними суперницями, де лідером була Віткова.

Виграла гонку команда Росії, що скористалася двома колами штафу чехів після останньої стрільби. Срібло в норвежців та бронза в команди Польші.

Нагадаємо, що в гонці переслідування Юлія Джима виграла срібло.

Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

Душнікі-Здруй, Польща

Одиночна змішана естафета

29 січня

1. Росія (0+7) 37:10.2

2. Норвегія (0+7) +6.3

3. Польща (0+5) +13.9

4. Україна (0+5) +20.9

4. Австрія (1+9) +22.2

5. Німеччина (0+11) +27.2