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06.01.2017  21:56

Коукалова: Нікому з росіян не вірю, навіть Шипуліну

Чеська біатлоністка Габріела Коукалова закликала як слід покарати російських спортсменів за вживання допінгу.

Про це вона заявила у коментарі championat.com.

"Я особисто не брала участь у зустрічі в Обергофі (ініціаторами якої стали Мартен Фуркад, Міхал Шлезенгер і Лоуелл Бейлі), але повністю підтримала цю ініціативу. Ми вибрали нашим представником Міхала Шлезінгера, а також проводили багато зустрічей всередині нашої команди і радилися з нашим президентом Іржі Гамзою", - сказала вона.

"У мене не багато інформації про це, але я думаю, що фінансових покарань для цієї команди (Росії, прим.ред) недостатньо. Може бути, компромісним варіантом було б відібрати по одному-два місця в Кубку світу в покарання за масове вживання допінгу. Це було б справедливо", - додала Коукалова.

Коукалова заявила, що вже не довіряє жодному біатлоністу збірної Росії.

"Позиція Антона Шипуліна? Ні, я не знаю нічого про його позицію. У цій команді я не вірю вже нікому, вибачте", - підкреслила Коукалова.

Раніше стало відомо, що лідери світового біатлону відмовляються бойкотувати змагання в Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилася від етапу Кубка світу в Тюмені.

Пізінше екс-тренер збірної Росії Вольфганг Піхлер закликав не допустити Росію до Олімпіади-2018, якщо системність допінгу в країні буде доведено.
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