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12.02.2017  16:37

ЧС-2017. У гонці переслідування Підручний і Семенов у ТОП-20

В австрійському Гохфільцені завершилася чоловіча гонка переслідування в рамках чемпіонату світу з біатлону.

Досить непогано проявили себе українці Дмитро Підручний та Сергій Семенов, які ппотрапили до двадцятки найкращих.

Підручний з двома промахами піднявся з 28-ї позиції на 14-у, а Семенов з одним невдалим пострілом зробив "ривок" з 41-го на 15-е місце.

Додамо, що ще один українець Олександр Жирний був на фініші 45-м.

Відзначимо, переможцем гонки став француз Мартен Фуркад, друга і третя позиція у норвежців Йоханнеса Тінгнеса Бьо і Уле-Айнара Бьорндалена.

Раніше повідомлялося, що у жіночій гонці переслідування Меркушина в ТОР-10.

Чемпіонат світу-2017 з біатлону

Гохфільцен, Австрія

Гонка переслідування

Чоловіки

12 лютого

1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0+0+1) 30:16.9
2. Йоханнес Тінгнес Бьо (Норвегія) (1+1+1+0) ++22.8
3. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегія) (0+0+0+1) +25.6

...

14. Дмитро Підручний (Україна) (1+0+1+0) +1:43.2
15. Сергій Семенов (Україна) (0+0+1+0) +1:43.6
45. Олександр Жирний (Україна) (1+0+0+1) +3:46.6
Коментарі
 — 1
Oleg Bugaets _ 12.02.2017 19:02
гарний ривок зробили Підручний з Семеновив(особливо Семенов)-МФ виграв без проблем-у Бьордалена бронза в 43 роки
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