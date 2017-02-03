Універсіада. У чоловічій гонці переслідування українці за межами топ-10

У п'ятницю, 3 лютого, на Всесвітній зимовій Універсіаді в Казахстані пройшла чоловіча гонка переслідування.

На жаль, наша команда залишилася без нагород, а кращий результат серед українців показав Максим Івко, який фінішував 11-м.

Весь п'єдестал пошани зайняли представники Росії - це Сєргєй Корастильов, Дмітрій Іванов та Сємьон Сучілов.

Нагадаємо, у жінок гонку переслідування виграла українська біатлоністка Надія Бєлкіна.

28-а Всесвітня зимова Універсіада

Алмати, Казахстан

Гонка переслідування

Чоловіки

1(8).Сєргєй Корастильов (Росія) (0+0+0+0) 32:08.3

2(2).Дмітрій Іванов (Росія) (2+0+1+0) +10.9

3(1).Сємьон Сучілов (Росія) (1+0+1+0) +18.6

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11(14).Максим Івко (Україна) (1+0+0+0) +2:17.0

12(11). Артем Тищенко (Україна) (2+1+1+0) +2:44.7

13(13).Денис Насико (Україна) (1+0+2+2) +2:50.1

19(17).Антон Мигда (Україна) (2+0+1+1) +3:21.4

20(19).Дмитро Русінов (Україна) (0+3+0+0) +3:28.4

27(28).Олександр Морьєв (Україна) (0+1+1+1) +4:49.1