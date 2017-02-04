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04.02.2017  11:45

Кубок IBU. У гонці переслідування Абрамова показала 14-й результат

У суботу, 4 лютого, у словацькому Осрблі пройшла жіноча гонка переслідування в рамках 7-го етапу юніорського кубка світу.

Як і в спринті, кращий результат серед українок показала Ольга Абрамова, яка фінішувала 14-ю.

Крістіна Ковальова та Ганна Коваленко по ходу гонки відставали від лідера на коло і були зняті з траси.

Кубок IBU-2016/17 з біатлону

Етап в Осрблі, Словаччина

Гонка переслідування

Жінки

4 лютого

1. Дарья Віролайнен (Росія) (0+0+1+1) 30:59.9
2. Леа Йоханедісова (Чехія) (0+0+0+0) +14.3
3. Деніз Геррман (Німеччина) (2+1+2+0) +21.2
...
14. Ольга Абрамова (Україна) (0+2+1+1) +3:08.3

LAP. Крістіна Ковальова (0+1+1...)
LAP. Ганна Коваленко (3)
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