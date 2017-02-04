Юніорський ЧЄ-2017. У жіночому спринті Кривонос фінішувала лише 26-ю

Збірна України не змогла поборотися за нагороди у жіночному спринті на Юніорському чемпіонаті Європи, який проходить у чеському Нове Место.

Кращий результат серед наших юніорок показала Анна Кривонос, яка посіла лише 26-ту сходинку.

Перемогу здобула представниця Чехії Маркета Давидова.

Валєрія Васнєцова з Росії та Каміла Зук з Польщі вибороли "срібло" та "бронзу" відповідно.

Юніорський Чемпіонат Європи

Нове Место, Чехія

Спринт

Юніорки

1. Маркета Давидова (Чехія) (0+1) 22:24.2

2. Валерія Васнєцова (Росія) (0+1) +17.8

3. Каміла Зук (Польща) (0+1) +25.7

...

26. Анна Кривонос (Україна) (0+1) +1:44.7

38. Мар'яна Брикайло (Україна) (0+1) +2:20.0

42. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:30.8

48. Валерія Дмитренко (Україна) (0+1) +2:50.2