Останнє в розділі
31 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 12:22
Юніорський ЧЄ-2017. У жіночому спринті Кривонос фінішувала лише 26-ю
Збірна України не змогла поборотися за нагороди у жіночному спринті на Юніорському чемпіонаті Європи, який проходить у чеському Нове Место.
Кращий результат серед наших юніорок показала Анна Кривонос, яка посіла лише 26-ту сходинку.
Перемогу здобула представниця Чехії Маркета Давидова.
Валєрія Васнєцова з Росії та Каміла Зук з Польщі вибороли "срібло" та "бронзу" відповідно.
Юніорський Чемпіонат Європи
Нове Место, Чехія
Спринт
Юніорки
1. Маркета Давидова (Чехія) (0+1) 22:24.2
2. Валерія Васнєцова (Росія) (0+1) +17.8
3. Каміла Зук (Польща) (0+1) +25.7
...
26. Анна Кривонос (Україна) (0+1) +1:44.7
38. Мар'яна Брикайло (Україна) (0+1) +2:20.0
42. Христина Дмитренко (Україна) (0+2) +2:30.8
48. Валерія Дмитренко (Україна) (0+1) +2:50.2
— 0
Читай також
|
27.01.2017
Юлія Джима - чемпіонка Європи 2017 року у спринті. ВІДЕО
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua