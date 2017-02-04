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27 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 23:28
Універсіада. Тищенко та Бєлкіна виступлять в змішаній естафеті
5-го лютого в Алмати відбудеться змішана естафета в рамках Універсіади.
Змішана естафета (08:00)
3-1. Надія Бєлкіна
3-2. Яна Бондар
3-3. Максим Івко
3-4. Артем Тищенко
Раніше повідомлялося, що Бєлкіна виграла "золото" у гонці переслідування.
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