Універсіада. У змішаній естафеті біатлонна збірна України завоювала бронзу

Збірна України здобула восьму нагороду на XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати.

Цього разу відзначилася змішана команда з біатлону, яка задовольнилася бронзовими медалями.

Ще до початку гонки було зрозуміло, що боротьбу за золото поведуть команди України, Росії та Казахстану.

І якщо Надії Бєлкіній ще вдалося небагато програти швидкій Галіні Вішневській, то штрафне коло Яни Бондар призвело до цього, що у середині гонки Україна програвала лідеру майже хвилину.

Максиму Івку вдалося витягнути українців на друге місце, але не зовсім вдала стрільба лежачи Артема Тищенка означала, що вище третього місця команда України у цей день не підніметься.

XXVIII Всесвітня зимова Універсіада

Алмати, Казахстан

Біатлон

Змішана естафета



5 лютого



1. Росія (0+6) - 1:14:37.8

2. Казахстан (1+9) - +30.6

3. Україна (1+11) - +2:32.6

Надія Бєлкіна (0+0 і 0+2)

Яна Бондар (0+1 і 1+3)

Максим Івко (0+2 і 0+1)

Артем Тищенко (0+2 і 0+0)

Нагадаємо, раніше Бєлкіна виграла "золото" у гонці переслідування.