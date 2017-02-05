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05.02.2017  09:16

Універсіада. У змішаній естафеті біатлонна збірна України завоювала бронзу

Збірна України здобула восьму нагороду на XXVIII Всесвітній зимовій Універсіаді в Алмати.

Цього разу відзначилася змішана команда з біатлону, яка задовольнилася бронзовими медалями.

Ще до початку гонки було зрозуміло, що боротьбу за золото поведуть команди України, Росії та Казахстану.

І якщо Надії Бєлкіній ще вдалося небагато програти швидкій Галіні Вішневській, то штрафне коло Яни Бондар призвело до цього, що у середині гонки Україна програвала лідеру майже хвилину.

Максиму Івку вдалося витягнути українців на друге місце, але не зовсім вдала стрільба лежачи Артема Тищенка означала, що вище третього місця команда України у цей день не підніметься.

XXVIII Всесвітня зимова Універсіада

Алмати, Казахстан

Біатлон

Змішана естафета

5 лютого

1. Росія (0+6) - 1:14:37.8
2. Казахстан (1+9) - +30.6
3. Україна (1+11) - +2:32.6
    Надія Бєлкіна (0+0 і 0+2)
    Яна Бондар (0+1 і 1+3)
    Максим Івко (0+2 і 0+1)
    Артем Тищенко (0+2 і 0+0)

Нагадаємо, раніше Бєлкіна виграла "золото" у гонці переслідування.
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