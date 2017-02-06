Із Семеренко, але без Кільчицького: Україна назвала склад на чемпіонат світу

У понеділок, 6 лютого, став відомий склад збірної України на чемпіонат світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Жінки:

Юлія Джима

Олена Підгрушна

Анастасія Меркушина

Ірина Варвинець

Валя Семеренко

Чоловіки:

Сергій Семенов

Артем Прима

Дмитро Підручний

Володимир Семаков

Олександр Жирний

Як бачимо, у чоловічій команді місця не зайшлося Віталію Кільчицькому.

Чемпіонат світу 2017 році відбудеться з 9-го по 19-е лютого. За цей час відбудеться 11 гонок.

Нагадаємо, Джима, Жирний, Семаков, Меркушина та Варвинець виступали на чемпіонаті Європи.