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06.02.2017  13:42

Із Семеренко, але без Кільчицького: Україна назвала склад на чемпіонат світу

У понеділок, 6 лютого, став відомий склад збірної України на чемпіонат світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Жінки:
  Юлія Джима
  Олена Підгрушна
  Анастасія Меркушина
  Ірина Варвинець
  Валя Семеренко

Чоловіки:
  Сергій Семенов
  Артем Прима
  Дмитро Підручний
  Володимир Семаков
  Олександр Жирний

Як бачимо, у чоловічій команді місця не зайшлося Віталію Кільчицькому.

Чемпіонат світу 2017 році відбудеться з 9-го по 19-е лютого. За цей час відбудеться 11 гонок.

Нагадаємо, Джима, Жирний, Семаков, Меркушина та Варвинець виступали на чемпіонаті Європи.
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