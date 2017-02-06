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641 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 13:42
Із Семеренко, але без Кільчицького: Україна назвала склад на чемпіонат світу
У понеділок, 6 лютого, став відомий склад збірної України на чемпіонат світу в австрійському Гохфільцені.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
Жінки:
Юлія Джима
Олена Підгрушна
Анастасія Меркушина
Ірина Варвинець
Валя Семеренко
Чоловіки:
Сергій Семенов
Артем Прима
Дмитро Підручний
Володимир Семаков
Олександр Жирний
Як бачимо, у чоловічій команді місця не зайшлося Віталію Кільчицькому.
Чемпіонат світу 2017 році відбудеться з 9-го по 19-е лютого. За цей час відбудеться 11 гонок.
Нагадаємо, Джима, Жирний, Семаков, Меркушина та Варвинець виступали на чемпіонаті Європи.
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27.01.2017
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