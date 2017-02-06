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Біатлон. Бринзак: Перед збірною України на чемпіонаті світу конкретних завдань немає
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06.02.2017  16:57

Бринзак: Перед збірною України на чемпіонаті світу конкретних завдань немає

Перед біатлонною збірною України на чемпіонаті світу 2017 року не стоять конкретні завдання.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"На чемпіонат світу не ставимо команді жодних конкретних завдань. Усі розуміють, що повинні показати той результат, на який готові", - сказав він.

"На щастя, занепокоєння з приводу здоров'я спортсменів немає. Усе нормально, всі спокійно готуються. За словами тренерів, Підгрушна відчуває себе добре та готова виступати на чемпіонаті світу", - додав очільник ФБУ.

За словами Бринзака, Віталій Кільчицький перебуває вдома та проходить реабілітацію, інформує XSPORT.ua.

"Склад на першу гонку чемпіонату світу - змішану естафету - вирішуватимуть тренери. Звичайно, Джима точно буде бігти - другий етап, а по іншим поки вирішується. У чоловіків, швидше за все, побіжать Семенов і Підручний, а хто буде на першому етапі, ще невідомо", - підсумував він.

Нагадаємо, Україна назвала склад на чемпіонат світу: із Семеренко, але без Кільчицького.
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