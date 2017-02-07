Універсіада. У мас-старті Тищенко фінішував 8-м, переміг француз Жюті

У вівторок, 7 лютого, на Всесвітній зимовій Універсіаді в Казахстані пройшла чоловіча гонка з масовим стартом.

На жаль, наша команда залишилася без нагород, а кращий результат показав Артем Тищенко, який фінішував 8-м.

Як відомо, у жінок "срібло" виборола Яна Бондар.

XXVIII Всесвітня зимова Універсіада

Алмати, Казахстан

Біатлон

Гонка з масовим стартом

7 лютого

1. Батіст Жюті (Франція) (0+1+0+1) 43:30.0

2. Роман Єрьомін (Казахстан) (1+2+0+2) +13.5

3. Антон Пантов (Казахстан) (1+0+0+1) +27.7

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8. Артем Тищенко (Україна) (0+0+1+2) +1:51.7

9. Антон Мигда (Україна) (0+0+0+2) +2:01.5

11. Максим Івко (Україна) (0+1+1+1) +2:11.6

14. Дмитро Русінов (Україна) (1+0+1+1) +3:08.2

18. Олександр Морьєв (Україна) (1+0+0+1) +3:46.9

21. Денис Насико (Україна) (1+2+2+1) +5:1.39.3