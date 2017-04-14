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14.04.2017  19:26

Збірна України з біатлону оголосила склад на олімпійський сезон

Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої і жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону 2017/2018.

Список біатлоністів, які з середини травня розпочнуть тренування, в коментарі для XSPORT.ua назвав президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

У жіночій і чоловічій командах по сім спортсменів.

Серед біатлоністок жіночої збірної всі чотири чемпіонки Олімпійських ігор-2014 в естафеті.

Жіноча збірна України з біатлону: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова

Чоловіча збірна України з біатлону: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Сємаков, Олександр Жирний, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Таким чином, в основний склад команд не потрапили Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок та Андрій Доценко.

За словами Володимира Бринзака, чоловіча збірна України під керівництвом почне до сезону з 11-го травня, а жіноча з 15 травня.

Для обох команд місцем першого збору стане іспанський острів Тенеріфе.

Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима і Валя Семеренко - чемпіонки Сочі-2014 / Світлина - biathlon.com.ua
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