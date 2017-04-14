Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Бурдига вийшла заміж за словацького біатлоніста
Збірна України з біатлону оголосила склад на олімпійський сезон
Підготовку до ОІ-2018 жіноча збірна України з біатлону розпочне на Канарах
Підгрушна всьоме отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні
Моравець: IBU не вистачає рішучості щодо Росії
Шлезінгр: По допінгу в Росії будуть нові свідки
Новини
22:52
Бокс. Промоутер: Кличко починає морально тиснути на Джошуа
22:37
Футбол. Вернидуб: Боротьбу за друге місце ми закінчили
22:22
Футбол. Ребров: Це був один з найбільш видовищних матчів чемпіонату
21:52
Футбол. Федецький: Перейду в Торіно за умови, якщо там залишиться Джо Харт
21:44
Біатлон. Бурдига вийшла заміж за словацького біатлоніста
Усі новини
380 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.04.2017  21:44

Бурдига вийшла заміж за словацького біатлоніста

Словацький біатлоніст Мартін Отченаш і колишня біатлоністка збірної України Наталія Бурдига одружилися.

Про це Отченаш повідомив у соціальній мережі.

#mojazena #мояжена #oficialne

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas) Апр 14 2017 в 1:42 PDT

Раніше повідомлялося, що Бурдига оголосила про завершення кар'єри.
Коментарі
 — 0
Читай також
Українська біатлоністка Наталія Бурдига оголосила про завершення кар'єри
Бурдига не зможе виступити на ЧС через проблеми з візою, її замінить Меркушина
Кубок світу. У спринті Підгрушна лише 14-а, Бурдига - 26-а
Наталія Бурдига вирішила завершити кар`єру

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
29.03.2017

Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
Капітан жіночої збірної України поділилася думками про психологічний стрес, найважчу гонку у сезоні, критику команди.
Бринзак: В спорті важко прогнозувати, на кого із спортсменів можна розраховувати через рік
Кубок світу. У змішаній естафеті у Контіолахті українці фінішували третіми. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter