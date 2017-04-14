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380 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 21:44
Бурдига вийшла заміж за словацького біатлоніста
Словацький біатлоніст Мартін Отченаш і колишня біатлоністка збірної України Наталія Бурдига одружилися.
Про це Отченаш повідомив у соціальній мережі.
Раніше повідомлялося, що Бурдига оголосила про завершення кар'єри.
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