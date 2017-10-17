Останнє в розділі
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 18:04
У збірної України з біатлону нова форма. ФОТО
Збірна України з біатлону презентувала оновлену форму на сезон 2017/2018.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
Нагадаємо, що раніше Бринзак повідомив, що Панфілова повертається в збірну України.
Читай також
|
29.03.2017
Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua