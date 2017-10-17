У збірної України з біатлону нова форма. ФОТО

Збірна України з біатлону презентувала оновлену форму на сезон 2017/2018.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Нагадаємо, що раніше Бринзак повідомив, що Панфілова повертається в збірну України.