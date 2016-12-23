6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 18:19
У символічній збірній відкриттів Ліги Чемпіонів обійшлося без українців
Офіційний сайт УЄФА назвав символічну збірну гравців-відкриттів Ліги Чемпіонів за підсумками 2016 року.
На жаль, українських гравців у цьому списку немає.
Як і немає гравців, які б мали відношення до чемпіонату України.
У цю символічну збірну відкриттів увійшли представники семи клубів.
Воротар:
Альфонс Ареола (Парі Сен-Жермен)
Захисники:
Серхі Роберто (Барселона)
Самюель Юмтіті (Барселона)
Віктор Нільссон-Ліндельоф (Бенфіка)
Півзахисники:
Тома Лемар (Монако)
Йосуа Кімміх (Баварія)
Ренату Саншеш (Баварія)
Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд)
Нападники:
Крістіан Пулішич (Боруссія Дортмунд)
Андре Сілва (Порту)
Усман Дембеле (Боруссія Дортмунд)
Тренер:
Зінедін Зідан (Реал Мадрид)
|Світлина uefa.com
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