У символічній збірній відкриттів Ліги Чемпіонів обійшлося без українців

Офіційний сайт УЄФА назвав символічну збірну гравців-відкриттів Ліги Чемпіонів за підсумками 2016 року.

На жаль, українських гравців у цьому списку немає.

Як і немає гравців, які б мали відношення до чемпіонату України.

У цю символічну збірну відкриттів увійшли представники семи клубів.

Воротар:

Альфонс Ареола (Парі Сен-Жермен)

Захисники:

Серхі Роберто (Барселона)

Самюель Юмтіті (Барселона)

Віктор Нільссон-Ліндельоф (Бенфіка)

Півзахисники:

Тома Лемар (Монако)

Йосуа Кімміх (Баварія)

Ренату Саншеш (Баварія)

Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Нападники:

Крістіан Пулішич (Боруссія Дортмунд)

Андре Сілва (Порту)

Усман Дембеле (Боруссія Дортмунд)

Тренер:

Зінедін Зідан (Реал Мадрид)

Світлина uefa.com

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