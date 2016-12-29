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30.12.2016  16:35

Гравці збірних України привітали вболівальників з Новим роком. ВІДЕО

Перед новорічними святами гравці національної чоловічої збірної Тарас Степаненко й Олександр Зінченко, а також гравці національної жіночої збірної Ірина Зварич та Ія Андрущак записали вітання вболівальникам.

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