Гравці збірних України привітали вболівальників з Новим роком. ВІДЕО

Перед новорічними святами гравці національної чоловічої збірної Тарас Степаненко й Олександр Зінченко, а також гравці національної жіночої збірної Ірина Зварич та Ія Андрущак записали вітання вболівальникам.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua