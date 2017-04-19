11701 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]19.04.2017 18:01
Трагічна картина: як зараз виглядає захоплена бойовиками Донбас-Арена. ФОТО
В інтернеті з'явилися нові світлини окупованої Донбас-Арени.
Їх фотограф із Донецька Денис Григорюк опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Вконтакте".
На світлинах можна побачити, що на одній з половин поля починає "зникати" трава, а "повернути" її намагаються спеціальними пристроями з лампами.
Окрім того, на табло Донбас-Арени під час відвідування журналістами стадіону ввімкнули кольори так званої "ДНР".
Також видно, що ніхто не реставрує фасад, який був пошкоджений ще під час обстрілів у 2015 році.
Нагадаємо, у середині березня 2017 року в Ахметова заявили про втрату усіх активів в "ЛНР" та "ДНР", порахувавши стадіон та базу Кірша.
Також була інформація, що керівництво Донбас Арени вирішило звільнити всіх співробітників.
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