Трагічна картина: як зараз виглядає захоплена бойовиками Донбас-Арена. ФОТО





В інтернеті з'явилися нові світлини окупованої Донбас-Арени.

Їх фотограф із Донецька Денис Григорюк опублікував на своїй сторінці у соцмережі "Вконтакте".

На світлинах можна побачити, що на одній з половин поля починає "зникати" трава, а "повернути" її намагаються спеціальними пристроями з лампами.

Окрім того, на табло Донбас-Арени під час відвідування журналістами стадіону ввімкнули кольори так званої "ДНР".

Також видно, що ніхто не реставрує фасад, який був пошкоджений ще під час обстрілів у 2015 році.

Нагадаємо, у середині березня 2017 року в Ахметова заявили про втрату усіх активів в "ЛНР" та "ДНР", порахувавши стадіон та базу Кірша.

Також була інформація, що керівництво Донбас Арени вирішило звільнити всіх співробітників.

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