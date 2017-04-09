Спортсменці ледь не заборонили виступати у UFC через силіконові груди
Перл Гонсалес (6-1), яка має грудні імпланти, буде битися у клітці за правилами змішаних єдиноборств.
Її суперницею під час вечору у Баффало (штат Нью-Йорк) стане непереможна Сінтія Кальвільо (4-0).
Про це повідомив у своєму Твіттері президент UFC Дейна Вайт.
Спочатку представник NYSAC повідомив Гонсалес про те, що вона не може битися у цьому штаті, адже у неї неприродні груди, а у Нью-Йорку бійцям заборонено вставляти грудні імпланти.
Проте, у підсумку стало відомо, шо володарка силіконового бюсту вийде у клітку.
Таке рішення було прийнято після ретельного огляду лікарів.
STOP listening to web sites and whoever. If u don't hear it from us it's probably not true. THIS FIGHT IS ON!!!! pic.twitter.com/tnbzWyAz5w— Dana White (@danawhite) 7 квітня 2017 р.
CALVILLO vs GONZALEZ!!! pic.twitter.com/HwK3ufxmsP— Dana White (@danawhite) 7 квітня 2017 р.
Сама Гонсалес розповіла, що ніколи не чула про подібні заборони.
"Уся інформація щодо операції була вказана у моїх документах, я не стала брехати їм, а підтвердила факт операції на грудях. Чесно сказати, я не хотіла щоб всі були в курсі цієї операції. Я дуже наполегливо готувалася до цього поєдинку та хочу заявити про себе", - заявила спортсменка.
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