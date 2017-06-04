13383 перегляди Версія для друку Коментарі [ 2 ]06.06.2017 12:28
Бур'яни та пустир: Як вмирає Донбас-Арена. ФОТО
В інтернеті з'явилися нові світлини окупованої Донбас-Арени.
Покинута арена донецького Шахтаря потихеньку заростає бур'янами.
Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook оприлюднив журналіст Денис Казанський.
"Газони здичавіли, ставок перетворився в болотце, всюди бур'яни", - написав він.
Нагадаємо, у середині березня 2017 року в Ахметова заявили про втрату усіх активів в "ЛНР" та "ДНР", порахувавши стадіон та базу Кірша.
Також була інформація, що керівництво Донбас Арени вирішило звільнити всіх співробітників.
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Bogdan Nesteruk _ 06.06.2017 14:39
Там на одному з відео видно, що Захарченко в порваних штанях. Що вже про стадіон говорити.
Kobel Ihor _ 06.06.2017 14:37
руцкій мір в натурє
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