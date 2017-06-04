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06.06.2017  12:28

Бур'яни та пустир: Як вмирає Донбас-Арена. ФОТО

В інтернеті з'явилися нові світлини окупованої Донбас-Арени.

Покинута арена донецького Шахтаря потихеньку заростає бур'янами.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Газони здичавіли, ставок перетворився в болотце, всюди бур'яни", - написав він.

Нагадаємо, у середині березня 2017 року в Ахметова заявили про втрату усіх активів в "ЛНР" та "ДНР", порахувавши стадіон та базу Кірша.

Також була інформація, що керівництво Донбас Арени вирішило звільнити всіх співробітників.

 
 
 

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Коментарі
 — 2
Bogdan Nesteruk _ 06.06.2017 14:39
Там на одному з відео видно, що Захарченко в порваних штанях. Що вже про стадіон говорити.
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Kobel Ihor _ 06.06.2017 14:37
руцкій мір в натурє
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