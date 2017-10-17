Тренерський майстер-клас від Лобановского





Незабутні ігри між Спартаком і Динамо в Кубку Співдружності, не залишали байдужим жодного українського вболівальника.

Розквіт турніру прийшовся на повернення метра до рідної команди.

Молоді Шевченко, Ребров, Шовковський, Белькевич слухають прості речі від Васильовича з роззявленими ротами...

У футболі, як і в житті, все потрібно робити "від простого". Тож дивимося, насолоджуємося, ностальгуємо...

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