14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 17:57
Тренерський майстер-клас від Лобановского
Незабутні ігри між Спартаком і Динамо в Кубку Співдружності, не залишали байдужим жодного українського вболівальника.
Розквіт турніру прийшовся на повернення метра до рідної команди.
Молоді Шевченко, Ребров, Шовковський, Белькевич слухають прості речі від Васильовича з роззявленими ротами...
У футболі, як і в житті, все потрібно робити "від простого". Тож дивимося, насолоджуємося, ностальгуємо...
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