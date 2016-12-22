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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 12:20
Вах та Кабайєл 4 лютого битимуться за титул чемпіона Європи
Наступним суперником колишнього суперника Володимира Кличка та Алєксандра Повєткіна польського супертяжа Маріуша Ваха (32-2, 17 КО) стане німецький боксер з турецьким корінням Агіт Кабайєл (15-0, 12 КО).
Про це повідомляє boxingnews.com.ua.
Бій Маріуша Ваха з Агітом Кабайєлом відбудеться 4 лютого в Магдебурзі, Німеччина, і на кону в ньому стоятиме вакантний титул чемпіона Європи в надважкій вазі.
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