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22.12.2016  12:20

Вах та Кабайєл 4 лютого битимуться за титул чемпіона Європи

Наступним суперником колишнього суперника Володимира Кличка та Алєксандра Повєткіна польського супертяжа Маріуша Ваха (32-2, 17 КО) стане німецький боксер з турецьким корінням Агіт Кабайєл (15-0, 12 КО).

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Бій Маріуша Ваха з Агітом Кабайєлом відбудеться 4 лютого в Магдебурзі, Німеччина, і на кону в ньому стоятиме вакантний титул чемпіона Європи в надважкій вазі.
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