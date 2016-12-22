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22.12.2016
297 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 19:10
Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань і готується до повернення на ринг
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань і готується до повернення на ринг.
Про це повідомив його дядько і тренер Пітер Ф'юрі.
За словами Пітера Ф'юрі, його племінник тренується щодня в Манчестері, знаходиться в позитивному настрої і "повернеться на ринг ще сильнішим, ніж раніше", пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що у Тайсона Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію, і розпочали розслідування.
|Тайсон Ф'юрі
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