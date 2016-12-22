Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань і готується до повернення на ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань і готується до повернення на ринг.

Про це повідомив його дядько і тренер Пітер Ф'юрі.

За словами Пітера Ф'юрі, його племінник тренується щодня в Манчестері, знаходиться в позитивному настрої і "повернеться на ринг ще сильнішим, ніж раніше", пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що у Тайсона Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію, і розпочали розслідування.