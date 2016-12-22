Гамбоа: Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати Ломаченку війну

Кубинець Юріокіс Гамбоа хоче битися з Василем Ломаченком, щоб влаштувати йому війну.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати тобі війну", - написав Гамбоа.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що є домовленість про реванш з Салідо, але також існує ймовірність бою з Гамбоа.