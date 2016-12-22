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22.12.2016
275 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.12.2016 21:54
Гамбоа: Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати Ломаченку війну
Кубинець Юріокіс Гамбоа хоче битися з Василем Ломаченком, щоб влаштувати йому війну.
Про це він написав у своєму Фейсбуці.
"Якщо бій відбудеться, то я буду на 100% готовий влаштувати тобі війну", - написав Гамбоа.
Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум заявив, що є домовленість про реванш з Салідо, але також існує ймовірність бою з Гамбоа.
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