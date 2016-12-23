Гасієв: Хотів би відібрати в Усика титул WBO

Чемпіон світу за версією IBF в першій важкій вазі Мурат Гассієв хотів би якомога швидше провести об'єднавчий бій з українцем Олександром Усиком, який володіє поясом WBO.

Про це заявив сам російський боксер.

"Я готовий вийти на ринг з будь-яким опонентом. Бій з Усиком мені дуже цікавий - він молодий і сильний боксер, володар титулу чемпіона світу за версією WBO", - сказав він.

"Чи є політичне підґрунтя в нашому поєдинку? Знаєте, для мене, як для професійного спортсмена, спорт - поза політикою. І на ринг я виходжу битися не з американцем, росіянином чи українцем, а з суперником, який не має національної приналежності", - запевнив Гассієв.

За словами боксера, він хоче цього бою якнайшвидше.

"Усик володіє титулом WBO, я був би радий відібрати його у нього в чесному бою. Коли він може відбутися? Чим швидше, тим краще", - наводять слова Гассієва "Ізвєстія".

Раніше повідомлялося, що Усик поки не планує бій Гассієвим.