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24.12.2016  17:47

Матіссе анонсував повернення в ринг

Аргентинський боксер першої напівсередymої ваги Лукас Матіссе (37-4, 34 КО) повернеться в ринг у 2017 році.

Про це повідомив менеджер бійця Маріо Араноа в коментарі World Boxing News.

Нагадаємо, востаннє Матіссе виходив в ринг 3 жовтня 2015 року, зазнавши поразки нокаутом від українця Віктора Постола.
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