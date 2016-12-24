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46 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.12.2016 17:47
Матіссе анонсував повернення в ринг
Аргентинський боксер першої напівсередymої ваги Лукас Матіссе (37-4, 34 КО) повернеться в ринг у 2017 році.
Про це повідомив менеджер бійця Маріо Араноа в коментарі World Boxing News.
Нагадаємо, востаннє Матіссе виходив в ринг 3 жовтня 2015 року, зазнавши поразки нокаутом від українця Віктора Постола.
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18.12.2016
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