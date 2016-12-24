Матіссе анонсував повернення в ринг

Аргентинський боксер першої напівсередymої ваги Лукас Матіссе (37-4, 34 КО) повернеться в ринг у 2017 році.

Про це повідомив менеджер бійця Маріо Араноа в коментарі World Boxing News.

Нагадаємо, востаннє Матіссе виходив в ринг 3 жовтня 2015 року, зазнавши поразки нокаутом від українця Віктора Постола.