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24.12.2016
65 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 10:18
Руденко переміг Бергмана
Андрій Руденко захистив чемпіонський титул WBC Silver International.
У бою проти американця Джеймсон Бергмана український супертяж переміг одноголосним рішенням суддів - 100:90, 100:90, 100:90.
Раніше повідомлялося, що Руденко увійшов до ТОР-15 рейтингу WBC.
|Андрій Руденко
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