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25.12.2016  10:18

Руденко переміг Бергмана

Андрій Руденко захистив чемпіонський титул WBC Silver International.

У бою проти американця Джеймсон Бергмана український супертяж переміг одноголосним рішенням суддів - 100:90, 100:90, 100:90.

Раніше повідомлялося, що Руденко увійшов до ТОР-15 рейтингу WBC

Андрій Руденко
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