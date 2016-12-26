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99 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 12:42
У Харкові визначилися чемпіони України 2016 року з боксу серед молоді
У неділю, 25 грудня, у Харкові пройшли фінальні поєдинки Чемпіонату України з боксу серед молоді.
Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, чемпіонами України 2016 року стали:
49 кг: Микита Дінєєв
52 кг: Максим Галінічєв
56 кг: Тарас Бондарчук
60 кг: Максим Боришполець
64 кг: Микита Алістаров
69 кг: Дмитро Майдаков
75 кг: Іван Папакін
81 кг: Євген Павловський
91 кг: Дмитро Галаган
+91 кг: Олександр Гриців
Командну першість цьогорічних змагань впевнено виграли боксери з міста Києва, які у підсумку здобули 9 нагород, серед яких чотири золота.
На другому місці опинилися боксери Харківської області. Третє місце в активі боксерів Київської області.
|Світлина ФБУ
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18.12.2016
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