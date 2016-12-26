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26.12.2016  12:42

У Харкові визначилися чемпіони України 2016 року з боксу серед молоді

У неділю, 25 грудня, у Харкові пройшли фінальні поєдинки Чемпіонату України з боксу серед молоді.

Як інформує офіційний сайт Федерації боксу України, чемпіонами України 2016 року стали:

49 кг: Микита Дінєєв

52 кг: Максим Галінічєв

56 кг: Тарас Бондарчук

60 кг: Максим Боришполець

64 кг: Микита Алістаров

69 кг: Дмитро Майдаков

75 кг: Іван Папакін

81 кг: Євген Павловський

91 кг: Дмитро Галаган

+91 кг: Олександр Гриців

Командну першість цьогорічних змагань впевнено виграли боксери з міста Києва, які у підсумку здобули 9 нагород, серед яких чотири золота.

На другому місці опинилися боксери Харківської області. Третє місце в активі боксерів Київської області.

Світлина ФБУ
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