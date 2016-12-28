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51 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 21:37
Допінг-пробу "В" Повєткіна відкриють в січні
Допінг-проба "В" російського суперважкоатлета Алєксандра Повєткіна буде відкрита в січні 2017 року.
Про це ТАСС повідомили у Світовій боксерській раді (WBC).
"Команда Повєткіна запросила відкриття допінг-проби "В". Імовірно вона буде відкрита в січні майбутнього року", - повідомили в WBC.
Нагадаємо, що допінг-проба "А" Алксандра Повєткіна, взята у нього 6 грудня, показала наявність в його організмі слідів забороненого препарату "Остарін".
У 2016 році Повєткіна вже звинувачували у вживанні мельдонія, через що був скасований його бій з Деонтеем Вайлдером, але пізніше росіянинові дозволили повернутися на ринг.
Його суперник Бермейн Стіверн у 2016 році також був пійманий на допінгу.
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