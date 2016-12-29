Глазков ще не відновився від травми

Екс-претендент на титул чемпіона світу за версією IBF В'ячеслав Глазков досі не відновився від важкої травми.

За словами промоутера українця Кеті Дуви, друга операція на коліні пройшла успішно, але про бої говорити зарано.

"Ми все ще чекаємо, коли він повідомить нам про свою готовність відновити тренування. Ми організуємо Глазкову поєдинок, як тільки у нього не буде проблем зі здоров'ям.

Але ніхто на нього не тисне, тут поспіх зайвий", - цитує Дува 24boxing.com.ua.

Раніше повідомялося про повернення Глазкова в ринг в листопаді 2016 року.