Гарсія: Ломаченко - сильний і небезпечний боєць, що має важкий удар

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Майкі Гарсія (35-0-0, 29 КО) готовий зустрітися на рингу з чемпіоном світу WBО в першій легені вазі Василем Ломаченко, якщо той підніметься в категорію легкої ваги.

28 січня Гарсії доведеться провести бій в Лас-Вегасі проти чемпіона світу WBC в легкій вазі Деяна Златічаніна (22-0-0, 15 КО).

"Він сильний і небезпечний боєць, що має важкий удар. Інші боксери не хочуть битися з ним. Він є загрозою, він не знає поразок, він молодий і жадає успіху.

Багато людей вибирають собі найлегший шлях до чемпіонства. Я не з таких, мені потрібні виклики.

Я вже казав, що якщо Ломаченко підніметься в 135 фунтів, ми битимемося.

Якщо Боб Арум і менеджер Ломаченка не хочуть цього, то навіщо мені витрачати свій час даремно? Я ніколи ні за ким не ганявся, усі переслідували мене", - цитує Гарсію championat.com з посиланням на boxingscene.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко - боксер року за версією Fightnews.