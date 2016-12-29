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28.12.2016
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 10:47
Ломаченко отримав ще одну премію, як найкращий боксер 2016 року
Чемпіон світу в першій легкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) визнаний "Боксером 2016 року" за версією Boxing News 24.
Українець провів два бої проти Роккі Мартінеса та Ніколаса Волтерса, в яких здобув дострокові перемоги.
Видання включає українця в ТОП-10 P4P і пророкує йому лідерство у найближчі роки, пише 24boxing.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко - боксер року за версією Fightnews.
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18.12.2016
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