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29.12.2016  10:47

Ломаченко отримав ще одну премію, як найкращий боксер 2016 року

Чемпіон світу в першій легкій вазі за версією WBO українець Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) визнаний "Боксером 2016 року" за версією Boxing News 24.

Українець провів два бої проти Роккі Мартінеса та Ніколаса Волтерса, в яких здобув дострокові перемоги.

Видання включає українця в ТОП-10 P4P і пророкує йому лідерство у найближчі роки, пише 24boxing.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко - боксер року за версією Fightnews.
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