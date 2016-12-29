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29.12.2016  13:14

Нокаут у бою Ломаченко - Мартінес переміг в номінації "Найкращий нокаут року". ВІДЕО

Американський телеканал ESPN назвав переможця в номінації "Найращий нокаут року".

Ним став нокаут, в яких українець Василь Ломаченко відправив пуерторіканця Романа Мартінеса.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав ще одну премію, як найкращий боксер 2016 року.
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