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727 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 13:14
Нокаут у бою Ломаченко - Мартінес переміг в номінації "Найкращий нокаут року". ВІДЕО
Американський телеканал ESPN назвав переможця в номінації "Найращий нокаут року".
Ним став нокаут, в яких українець Василь Ломаченко відправив пуерторіканця Романа Мартінеса.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав ще одну премію, як найкращий боксер 2016 року.
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