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29.12.2016  22:22

Гаттон, якого побив Сенченко, заявив, що хотів покінчити життя самогубством

Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон кілька разів намагався накласти на себе руки.

Про це він повідомив в інтерв'ю британській газеті Guardian.

"Я намагався вбити себе кілька разів. Часом я ходив в паб, напивався там, а потім приходив додому і довго сидів з ножем у темряві", - сказав він.

Гаттон свого часу бився з Костьою Цзю (перемога рішенням суддів), Менні Пакьяо (поразка нокаутом), Флойдом Мейвезером (поразка технічним нокаутом).

Всього на професійному рингу Ріккі провів 48 поєдинків, вигравши 45 з них (32 - нокаутом) і програвши у трьох.

Нагадаємо, що Гаттон заявив, що йде з боксу після поразки від українця В'ячеслава Сенченка.

Ріккі Гаттон
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