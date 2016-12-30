Кличко: Я можу нокаутувати з будь-якої руки

Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі легендарний українець Володимир Кличко (64-4, 54) має в арсеналі є безліч сюрпризів для британського чемпіона за версією IBF Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО).

У коментарі Klitschko-brothers.com Кличко також попередив свого майбутнього суперника, що може послати його на настил рингу з обох рук.

"Я думаю, що тренери і бійці вивчали мій стиль, і вони знають, що я можу нокаутувати з обох рук. Я демонстрував це багато разів. У мене багатий арсенал, одне з моїх основних видів зброї - джеб", - зазначив він.

"Все залежить від того, як Ентоні дозволить мені використовувати мій арсенал і яку зброю я виберу", - додав Кличко.

Раніше стало відомо, що в оновленому рейтингу WBO Кличко опустився на 3-ю позицію.

Нагадаємо, що бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня на Вемблі.

Раніше повідомлялося, що переможець зустрічі Ентоні Джошуа - Володимир Кличко повинен буде провести обов'язковий захист титулу у поєдинку з Кубратом Пулєвим.