Тренер Кличка й Усика: Скільки разів Повєткіна ловили на допінгу? І нічого

Відомий американський фахівець Джеймс Алі Башир, який працює з українськими боксерами Олександром Усиком і Володимиром Кличком, в інтерв'ю BaylorIC TV прокоментував ситуацію з російським важковаговиком Алєксандром Повєткіним.

Нагадаємо, допінг-проба останнього показала наявність у його організмі слідів забороненого препарату.

"Скільки разів Повєткіна ловили? Три рази! Це третій раз у нього знаходять заборонені препарати, і нічого - він спокійно собі знаходиться у десятках рейтингів. Так не має бути", - сказав він.

"Чому різні підходи до різних бійців у різних країнах? Скрізь повинні бути однакові правила для всіх: попався на допінгу - довічна дискваліфікація чи річна дискваліфікація. І це ж не тільки Повєткіна стосується - той же Лукас Браун теж 2-3 рази", - додав тренер.

Окремо Башир взяв ситуацію з Панамою Льюісом, якого за точно такі ж трюки дискваліфіковала довічно, а Маргаріто дискваліфікували тільки на рік.

"Так не повинно бути - правила повинні бути однакові для всіх", - сказав Джеймс Алі Башир, передає його слова boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, допінг-пробу "B" Повєткіна розкриють 1-го лютого.