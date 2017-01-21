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21.01.2017  12:55

На кону у поєдинку Кличко - Джошуа стоятиме титул "суперчемпіона WBA"

На кону у поєдинку Володимир Кличко (64-4, 53 КО) - Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) буде титул "суперчемпіона WBA", а переможець бою зустрінеться з Луїсом Ортісом (27-0, 22 KO).

Про це заявив президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Жилберто Мендоса, інформує BoxingScene.com.

За його словами, звання "регулярного" чемпіона WBA оскаржать Фрес Окендо (37-8, 24 КО) та Шеннон Бріггс (60-6-1, 53 КО).

"У важкій вазі ми створили турнір, який не змогли завершити у минулому році через різні проблеми", - цитує Мендосу klitschko-brothers.com.

"Володимир Кличко та Джошуа битимуться за титул "суперчемпіона", а звання "регулярного" чемпіона у бою розіграють Окендо та Бріггс. Переможець поєдинку Кличко - Джошуа повинен битися з Ортісом, переможець бою Бріггс - Окендо - з Алєксандром Устиновим", - додав він.

Нагадаємо, на поєдинок Кличко - Джошуа продано понад 80 тисяч квитків за 3,5 місяці до бою.

Додамо, що була інформація, що Девід Хей може битися з переможцем бою Джошуа - Кличко, якщо відмовиться Кубрат Пулєв.

 
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