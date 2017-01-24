Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Україна прийматиме чемпіонат Європи 2017 року з боксу - офіційно
Бурсак проведе наступний бій у кінці лютого або на початку березня
Ломаченко втратив ще одного потенційного суперника на бій у квітні
Збірна України (U-22) з боксу виграла домашню матчеву зустріч у команди Білорусі
Вайлдер вимагає покарати Повєткіна через допінг
Тренер Кличка: Володимир усіх шокує, і особисто я чекаю неймовірного бою


Новини
19:33
Футбол. Сербії не вдалося домогтися виключення Косова з УЄФА
19:28
Футбол. Карпати не змогли забити одному з аутсайдерів чемпіонату Казахстану
19:08
Теніс. Челленджер Ренн. Стаховський з перемоги стартував у парному розряді
19:06
Футзал. Збірна України з футзалу зберегла восьму сходинку у рейтингу ФІФА
18:53
Інше. Українка здобула медаль на чемпіонаті світу з воднолижного спорту серед юніорів
18:42
Бокс. Україна прийматиме чемпіонат Європи 2017 року з боксу - офіційно
18:16
Інше. Українець Рокочій - найкращий пауерліфтер Європи 2016 року
18:10
Легка атлетика. Українські легкоатлети настрибали на турнірі в Угорщині на шість нагород
17:47
Футбол. Один з чотирьох форвардів залишить Шахтар перед стартом другої частини сезону
17:39
Футбол. Наталія Рачинська завершила кар'єру судді
Усі новини
1696 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
24.01.2017  18:42

Україна прийматиме чемпіонат Європи 2017 року з боксу - офіційно

Один з найбільших спортивних форумів світу, а саме чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків, прийматиме Україна - місто Харків.

Про це йдеться у прес-релізі Федерації боксу України, який отримав Чемпіон.

Зазначається, що у своєму зверненні до президента ФБУ Володимира Продивуса, президент Європейської Конфедерації Франко Фальчінеллі зазначив, що він абсолютно впевнений у тому, що Федерація боксу України й організаційний комітет змагань забезпечать проведення чемпіонату Європи на найвищому рівні.

Континентальна першість з боксу серед чоловіків стане найбільшою й історичною боксерською подією для України.

Раніше нашій державі довіряли право на проведення чемпіонату світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, чемпіонату Європи серед жінок і чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.

"Я з радістю хочу повідомити, що головний боксерський форум Європи пройде в Україні, а саме у Харкові", - зазначив Продивус.

"Я переконаний, що ми проведемо цей турнір на найвищому рівні. Безперечно, ця подія стане для нашої держави історичною, тому ми маємо зробити все від нас можливе, щоб вкотре показати те, як ми можемо та вміємо організовувати змагання такого високого рівня", - додав очільник ФБУ.

Відповідно до офіційного повідомлення Європейської Конфедерації боксу, чемпіонат Європи серед чоловіків запланований на 14-26 червня 2017 року.

Нагадаємо, що разом з Україною за право проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків сперечалися Туреччина та Росія.

Проте, переважна більшість членів Виконавчого комітету EUBC віддала свій голос саме за Харків. Загалом, право голосу у Європейській Конфедерації мають 19 членів виконкому.

 
Коментарі
 — 2
Сергій Голдобін _ 24.01.2017 19:25
Чумп Андрей:
Это как раз то, чего не хватает нищей стране.
Чумп Андрей:
Человеку-поребрику, несомненно, из своего мухосранска виднее))
Вперед, сходи, глодом угостись)
Відповісти | З цитатою
Чумп Андрей _ 24.01.2017 19:11
Это как раз то, чего не хватает нищей стране.
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
18.12.2016

Усик нокаутував Мчуну у 9-му раунді. ВІДЕО
Олександр Усик захистив свій титул в поєдинку з південноафриканцем Табісо Мчуну
Ломаченко захистив титул чемпіона світу у бою Волтерсом. ФОТО + ВІДЕО
Усик переміг Гловацьки і став чемпіоном світу. ФОТО + ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter