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183 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]24.01.2017 23:13
Ф'юрі: В найближчі 10 років повертатися на ринг не збираюся
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі 28-річний британець Тайсон Ф'юрі не збирається повертатися на ринг в найближчі десять років.
Про це сам боксер заявив на своїй сторінці у мережі Твіттер.
"Всім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру", - написав Тайсон Ф'юрі.
Раніше повідомлялося, що у Тайсона Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію, і розпочали розслідування.
Нагадаємо, що раніше Ф'юрі оголосив, що добровільно відмовляється від титулів чемпіона світу, які він завоював завдяки перемозі над Кличком.
Раніше була інформація, що Тайсон Ф'юрі почне тренуватися в березні-квітні.
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