Ф'юрі: В найближчі 10 років повертатися на ринг не збираюся

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі 28-річний британець Тайсон Ф'юрі не збирається повертатися на ринг в найближчі десять років.

Про це сам боксер заявив на своїй сторінці у мережі Твіттер.

"Всім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру", - написав Тайсон Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що у Тайсона Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію, і розпочали розслідування.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі оголосив, що добровільно відмовляється від титулів чемпіона світу, які він завоював завдяки перемозі над Кличком.

Раніше була інформація, що Тайсон Ф'юрі почне тренуватися в березні-квітні.