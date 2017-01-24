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24.01.2017  23:13

Ф'юрі: В найближчі 10 років повертатися на ринг не збираюся

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі 28-річний британець Тайсон Ф'юрі не збирається повертатися на ринг в найближчі десять років.

Про це сам боксер заявив на своїй сторінці у мережі Твіттер.

"Всім, хто запитує про моє повернення: не передбачаю нічого такого в найближчі 10 років. Можливо, повернуся в стилі Джорджа Формана в іншу еру", - написав Тайсон Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що у Тайсона Ф'юрі відібрали боксерську ліцензію, і розпочали розслідування.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі оголосив, що добровільно відмовляється від титулів чемпіона світу, які він завоював завдяки перемозі над Кличком.

Раніше була інформація, що Тайсон Ф'юрі почне тренуватися в березні-квітні.
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