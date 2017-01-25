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211 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 08:10
Джошуа: Поєдинок з Кличком - визначальний для мене бій
Поєдинок Володимиром Кличком стане визначальним поєдинком в кар'єрі Ентоні Джошуа.
Про це заявив сам боксер.
"Я намагався переконати себе в тому, що це звичайний поєдинок. Але емоційно ти завжди відчуваєш відмінності. І я відчуваю, що це буде мій визначає бій", - цитує Джошуа boxingnews.com.ua.
Раніше була інформація, що на кону у поєдинку Кличко - Джошуа стоятиме титул "суперчемпіона WBA".
Також повідомлялося, що на поєдинок Кличко - Джошуа продано понад 80 тисяч квитків за 3,5 місяці до бою.
|Ентоні Джошуа
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