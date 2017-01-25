Джошуа: Поєдинок з Кличком - визначальний для мене бій

Поєдинок Володимиром Кличком стане визначальним поєдинком в кар'єрі Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам боксер.

"Я намагався переконати себе в тому, що це звичайний поєдинок. Але емоційно ти завжди відчуваєш відмінності. І я відчуваю, що це буде мій визначає бій", - цитує Джошуа boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що на кону у поєдинку Кличко - Джошуа стоятиме титул "суперчемпіона WBA".

Також повідомлялося, що на поєдинок Кличко - Джошуа продано понад 80 тисяч квитків за 3,5 місяці до бою.